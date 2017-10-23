Copperas Cove Police Department activity for Oct. 19-22, 2017
Blotter unedited
October 19
ARRESTED: STORY, BRYAN SETH: 300 BLOCK GIBSON STREET. SMITH
ASSIST ANOTHER AGENCY (BELL COUNTY SHERIFF’S OFFICE)
NISI MOTION TO REVOKE PROBATION DRIVING WHILE LICENSE
INVALID WITH PREVIOUS CONVICTIONS/SUSPENSIONS WITHOUT
FINANCIAL RESPONSIBILITIES.
0902 17-3945 ARRESTED: COATS, BRADLEY JEREMIAH: 302 EAST AVENUE E. CAZAREZ
ARREST WARRANT CRIMINAL TRESPASS.
0836 17-3965 THEFT U/100: 205 LIBERTY BELL LANE. BRYAN
STOLEN: UNITED STATES CURRENCY VALUE: $72.41
1118 17-3966 CRIMINAL MISCHIEF 100-750: 1204 WEST AVENUE B. FERDINAND
DAMAGED: DOOR FRAME VALUE: $500.00
1225 17-3967 THEFT 2,500-30K: 2125 EAST BUSINESS HIGHWAY 190. CAZAREZ
STOLEN: NECKLACE VALUE: $3,000.00
1231 17-3968 FOUND PROPERTY: 300 BLOCK CREEK STREET. BRYAN
FOUND: BICYCLE
1253 17-3969 ACCIDENT: 700 BLOCK VETERANS AVENUE. DUDDEN
1415 17-3970 THEFT OF SERVICE 100-750: 113 WEST AVENUE D. BRYAN
1527 17-3971 WELFARE CONCERN: 4210-B PRIMROSE DRIVE. MILITELLO
1647 17-3972 ACCIDENT INVOLVING PERSONAL INJURY/DEATH: 100 DUDDEN
BLOCK SOUTH MAIN STREET.
1706 17-3973 ASSAULT WITH BODILY INJURY-FAMILY VIOLENCE: 204-B LONG
EAST HALSTEAD AVENUE.
1804 17-3974 FOUND PROPERTY: 1262 EAST BUSINESS HIGHWAY 190. GERKEN
FOUND: NARCOTICS
1809 17-3975 WELFARE CONCERN: 107-B WHITE WING CIRCLE. MILITELLO
1838 17-3976 FOUND PROPERTY: 604 SOUTH 3RD STREET. LONG
FOUND: MARIJUANA
1917 ARRESTED: POWELL, DENISHA LORRAINE: 604 SOUTH 3RD NUNEZ, C.
STREET. ASSIST ANOTHER AGENCY (CORYELL COUNTY
SHERIFF’S OFFICE) BOND FORFEITURE FAILURE TO APPEAR
CRIMINAL MISCHIEF >=$2,500 <$30,000.
2116 17-3977 ASSAULT WITH BODILY INJURY-FAMILY VIOLENCE: 605 MARY NUNEZ, C.
STREET. (NO CHARGES FILED)
2335 17-3978 ASSAULT WITH BODILY INJURY-FAMILY VIOLENCE: 501-B HUNTER, B.
SUNSET LANE.
October 20
ARRESTED: SMITH, TIMOTHY LAMONT JR: 1418 EAST HUNTER, B.
BUSINESS HIGHWAY 190. POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE
PG 3 <28 GRAMS, POSSESSION MARIJUANA U/2 OZ X2.
0725 17-3980 FOUND PROPERTY: 300 BLOCK CONSTITUTION DRIVE. STONEBURNER
FOUND: POCKET KNIFE
0736 17-3981 WELFARE CONCERN: 905 COURTNEY LANE. OSTER
0746 17-3982 ACCIDENT: 1903 NORTH 1ST STREET. RUSCIO
0810 17-3983 UNLAWFUL RESTRAINT: 2015-#150 EAST BUSINESS HIGHWAY 190. BRYAN
0942 17-3984 UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE: 1103 SOUTH 19TH STREET. STONEBURNER
1224 17-3985 ARRESTED: HILTON, ALLEN THOMAS: 804 EAST BUSINESS BRYAN
HIGHWAY 190. POSSESSION MARIJUANA U/2 OZ, POSSESSION
DRUG PARAPHERNALIA.
1125 17-3986 OPEN INVESTIGATION: 400 SOUTH 25TH STREET. LEE
1249 17-3987 FOUND PROPERTY: 302 EAST AVENUE E. STONEBURNER
FOUND: DRIVER’S LICENSE
1249 17-3988 ACCIDENT: INTERSECTION SOUTH FM 116 AND US HIGHWAY 190. RUSCIO
1301 17-3989 FOUND PROPERTY: 819 NORTH 1ST STREET. STONEBURNER
FOUND: WALLET AND CONTENTS.
1316 17-3990 ASSAULT WITH BODILY INJURY, DISORDERLY CONDUCT-PUBLIC OSTER
AFFRAY: 702 SUNNY AVENUE.
1336 17-3991 GENERAL INFORMATION: 2001 VERNICE DRIVE. FIESELER
1525 17-3992 ARRESTED: HIGGINS, SHANE KYLE: 1200 WEST AVENUE D. MILITELLO
COPPERAS COVE MUNICIPAL COURT CAPIAS RAN RED LIGHT.
1403 17-3993 ENTRANCE UPON PROPERTY OWNED BY ANOTHER: 1200 WEST MILITELLO
AVENUE D.
2351 17-3994 ILLEGAL DUMPING: 1878 POST OFFICE ROAD
October 21
October 22